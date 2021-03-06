شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن أجزاء من المنطقة الغربية بسبب سرقة الأسلاك

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك انقطاع التيار الكهربائي عن عددمن المنازل بمناطق وسط زليتن والحرشة جراء سرقة أسلاك كهربائية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء ضغط عالي مسافة ٥٠٠ متر على خط المشروع ٢٢٠ ك.ف الحرشة التابع لدائرة ترفاس مما تسبب فى فصل التغدية على نحو ٥٠ محول، وكذلك سرقة أسلاك كهرباء مسافة 600 متر على خط مربع ماجر من محطة الرقيقة التابع لدائرة وسط زليتن مما تسبب في فصل التغذية على نحو 3 محولات وانقطاع التيار عن العديد من منازل المواطنين بالمناطق المذكور.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أملها وضع حد لظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار .