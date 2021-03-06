هل أعلنت «الدوحة» الهجوم عليها؟.. شمام «ذراع قطر»: حكومة الدبيبة ستحاول توطين الفساد

اعتبر عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» سابقا، أن وقوف المجتمع الدولي «مكتوفي الأيدي» أمام فساد الطبقة السياسية الليبية جعلته يتعامل مع الفاسدين السياسيين كفرقاء أساسيين في اللعبة السياسية.

وأضاف «شمام» صاحب مؤسسة الوسط الإعلامية الممولة من قطر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن صمت المجتمع الدولي عن فساد الطبقة السياسية الليبية تسبب في «توطين» هذا الفساد في مؤسسات الدولة، حسبما وصف.

وتابع «أن العالم رأى بأم عينيه أن عددا متزايدا من الليبيين يغضون النظر عن الفاسدين بسبب القبلية أو الجهوية أو الرغبة في الغنيمة».

واستكمل «أن العالم شاهد بأم عينه غرق كل المؤسسات السيادية من حكومة وبرلمان وجيش وقوى أمنية في لعبة نهب موارد الأمة»، حسب قوله.

واستطرد «الفساد الآن دخل مرحلة الرعاية الأممية، وحكومة الدبيبة يراد لها أن تكون وزارة “استقرار وليس وزارة عبور، وهي ستنال الثقة بالطيبة أو بالإرغام»، على قوله.

ورأى أن حكومة الدبيبة ستكون وزارة خانعة لرئيسها الذي يحظى الآن بإجماع دولي على إطلاق يده شخصيا وأن معظم الوزراء سيكونوا “حنك فوقاني”».

وأشار بقوله «إن العالم لم يعد يريد الجنرالات ولا أمراء الحرب ولا الميلشيات ولا الوفاق الزائف بل يريد غلق الملف النازف الذي يسمى ليبيا، ويبحث عن “لصوص محترمين” لإدارته بدلا عن “قطاع الطرق”»، حسبما قال.

ونوه بقوله أن «العالم أيضا رأى شارعا خانعا “أذلة” قطاع الطرق لا يقوي حتى الآن حتى على الاحتجاج».

واختتم شمام المعروف بولائه لقطر تدويناته بالقول «لن نرى انتخابات نهاية العام إذا لم يسمع الإسفلت وقع إقدام المحتجين، ولن نرى مقاومة للفساد إن لم تتشكل جبهة واسعة من ضحايا الفساد»، متابعا «مبروك على الفاسدين حكومة جديدة ستحاول ” توطين ” الفساد وتوزيع الثروة على الفاسدين بعدالة».