مرشح «الدبيبة» لوزارة العمل لـ«الساعة 24»: نسعى لتنفيذ إصلاحات وتقديم الخدمات لكافة المواطنين

قال مرشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء لشغل حقيبة وزارة العمل، على العابد الرضاء أبو عزوم، إن أمام دولة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة مسؤولية كبرى في مرحلة حساسة وتاريخية وإننا عازمون على العمل بكل جدية ومسؤولية من أول يوم تنال فيه الحكومة الثقة من البرلمان.

أضاف “أبو عزوم” في حوار لصحيفة “الساعة 24” أن ليبيا عانت كثيرآ السنوات الماضية والأوضاع الإقتصادية في أسواء أحوالها منذ سنوات طويلة وأمام الجميع مسؤوليات كبيرة، وأن المزاج العام الليبي هو أيضاً يتفاعل بإيجابية كبيرة مع التطورات السياسية ويتطلع إلي حالة استقرار إداري تقودها حكومة الوحدة الوطنية تسعى بقوة إلي تنفيذ الإصلاحات الأساسية وتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب الليبي شرقآ وغربآ وجنوباً.. وإلى نص الحوار.

**كيف ترى عملية اختيارك لهذه الوزارة وما تعليقك على بعض ما نشر في وسائل الإعلام حولك؟

> في البداية يسعدني ويشرفني أن أتوجه بالتحية إلي كل أبناء الشعب الليبي من خلال هذه الصحيفة، وأتقدم بالشكر إلي معالي دولة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد دبيبة على ثقته في شخصي وترشيحي للعمل معه في هذه الحكومة وتكليفي بوزارة مهمة وفعالة مثل وزارة العمل والتأهيل، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن والثقة، ولقد كنت متحفظاً على إجراء أي حوار صحفي أو لقاء إعلامي حتى تنال حكومة دولة الرئيس المهندس عبدالحميد دبيبة الثقة من مجلس النواب في الجلسة المزمع عقدها يوم 8 مارس، لكن بسبب اللغط الذي حصل وحملات التشويه الإعلامية الممنهجة بعضها من مصادر إعلامية مشبوهة وغير معروفة وبعضها من وسائل إعلامية نتأسف إنها وقعت في أخطاء بناء على معلومات مضللة وغير دقيقة، وسيرتي المهنية معروفة وعملت في القطاع الخاص والعام وكلفت بمهام عديدة منذ تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي السابق وعملت في ديوان رئاسة الوزراء في حكومة علي زيدان، وآخر وظيفة هي الملحق التجاري بالسفارة الليبية في تونس وهو مكان حيوي يجعلني على تماس مباشر مع معظم الفاعليات الإقتصادية الليبية والأجنبية بحكم الحركة التجارية الكبيرة بين ليبيا وتونس، ومن المؤكد إن أبناء الشعب الليبي اعتادوا على حملات التشويه والتشهير التي تطال كثيراً من الشخصيات الوطنية خصوصآ في الأوقات الهامة مثل الانتخابات أو تشكيل الحكومات.

**لكن هل ستتخذ إجراءً قانونياً حيال ما تداولته بعض وسائل الإعلام تجاهك؟

>أنا أحترم جدآ كل وسائل الإعلام وأرى أن لها أهمية كبرى في توعية الناس وتوضيح الصورة وحرية الإعلام من المبادئ المقدسة ألتي أؤمن بها، لكن يجب أيضاً على مختلف وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة والمصداقية وأن تعرف إن السعي للسبق الصحفي أو الإعلامي لا يكون على حساب القراء والمتابعين والزج بأسماء شخصيات وطنية في إتهامات وإدعاءات ليس لها مايسندها هو شىء مؤسف ومستهجن ويسىء لهذه الشخصيات ويدفع بها إلي إتخاذ مواقف قانونية مع جهات الاختصاص تدافع بها عن نفسها ضد هذه الإدعاءات والافتراءات التي ليس لها أي مصداقية.. من المتوقع أن تحصل أخطاء في نقل الخبر أو مصدر المعلومة في كل وسائل الإعلام المحترمة وألتي تتمتع بالمصداقية لكن على كل وسيلة إعلام تدعي إنها تتمتع بالمصداقية يجب عليها أن تعتذر من أي شخص قامت بالإساءة له حتى نعزز مبدأ الشفافية ونضمن أن يكون الإعلام عنصراً فعالاً في المحاسبة والرقابه والمتابعة.

**كيف يمكن لكم في الحكومة مواجهة التحديات القادمة؟

>لاشك أن أمام دولة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة مسؤولية كبرى في مرحلة حساسة وتاريخية وإننا عازمون على العمل بكل جدية ومسؤولية من أول يوم تنال فيه الحكومة التقة من البرلمان، فلقد عانت ليبيا كثيراً السنوات الماضية والأوضاع الاقتصادية في أسوأ أحوالها منذ سنوات طويلة وأمام الجميع مسؤوليات كبيرة، ونتمنى من كل وسائل الإعلام ومن كل النخب والتيارات السياسية ومختلف التوجهات التعاون مع بعض لتسهيل عمل هذه الحكومة لأن الوضع في داخل ليبيا صعب و معقد، والتحديات كبيرة وتحتاج إلي تكاتف الجميع، هناك مناخ إيجابي في المنطقة يجب أن يستفيد منه الجميع يدفع بقوة تجاه الحلول السلمية والحوار البناء ويبعدنا عن العنف وكل ما من شأنه أن يسبب عدم الإستقرار، والمزاج العام الليبي هو أيضآ يتفاعل بإيجابية كبيرة مع التطورات السياسية ويتطلع إلي حالة استقرار إداري تقودها حكومة الوحدة الوطنية تسعى بقوة إلي تنفيذ الإصلاحات الأساسية وتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب الليبي شرقاً وغرباً وجنوباً، ولقد تشرفت بهذا الحوار القصير معكم والذي وضحت فيه الصورة عن كل هذا اللغط الذي حصل في وسائل التواصل الإجتماعي، نسأل الله أن يحفظ ليبيا ويدوم عليها الأمن والأستقرار.