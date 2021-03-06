مرشح «الدبيبة» لوزارة العمل لـ«الساعة 24»: نسعى لتنفيذ إصلاحات وتقديم الخدمات لكافة المواطنين

قال مرشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء لشغل حقيبة وزارة العمل، على العابد الرضاء أبو عزوم، إن أمام دولة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة مسؤولية كبرى في مرحلة حساسة وتاريخية وإننا عازمون على العمل بكل جدية ومسؤولية من أول يوم تنال فيه الحكومة الثقة من البرلمان.
أضاف “أبو عزوم” في حوار لصحيفة “الساعة 24” أن ليبيا عانت كثيرآ السنوات الماضية والأوضاع الإقتصادية في أسواء أحوالها منذ سنوات طويلة وأمام الجميع مسؤوليات كبيرة، وأن المزاج العام الليبي هو أيضاً يتفاعل بإيجابية كبيرة مع التطورات السياسية ويتطلع إلي حالة استقرار إداري تقودها حكومة الوحدة الوطنية تسعى بقوة إلي تنفيذ الإصلاحات الأساسية وتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب الليبي شرقآ وغربآ وجنوباً.. وإلى نص الحوار.
**كيف ترى عملية اختيارك لهذه الوزارة وما تعليقك على بعض ما نشر في وسائل الإعلام حولك؟
> في البداية يسعدني ويشرفني أن أتوجه بالتحية إلي كل أبناء الشعب الليبي من خلال هذه الصحيفة، وأتقدم بالشكر إلي معالي دولة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد دبيبة على ثقته في شخصي وترشيحي للعمل معه في هذه الحكومة وتكليفي بوزارة مهمة وفعالة مثل وزارة العمل والتأهيل، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن والثقة، ولقد كنت متحفظاً على إجراء أي حوار صحفي أو لقاء إعلامي حتى تنال حكومة دولة الرئيس المهندس عبدالحميد دبيبة الثقة من مجلس النواب في الجلسة المزمع عقدها يوم 8 مارس، لكن بسبب اللغط الذي حصل وحملات التشويه الإعلامية الممنهجة بعضها من مصادر إعلامية مشبوهة وغير معروفة وبعضها من وسائل إعلامية نتأسف إنها وقعت في أخطاء بناء على معلومات مضللة وغير دقيقة، وسيرتي المهنية معروفة وعملت في القطاع الخاص والعام وكلفت بمهام عديدة منذ تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي السابق وعملت في ديوان رئاسة الوزراء في حكومة علي زيدان، وآخر وظيفة هي الملحق التجاري بالسفارة الليبية في تونس وهو مكان حيوي يجعلني على تماس مباشر مع معظم الفاعليات الإقتصادية الليبية والأجنبية بحكم الحركة التجارية الكبيرة بين ليبيا وتونس، ومن المؤكد إن أبناء الشعب الليبي اعتادوا على حملات التشويه والتشهير التي تطال كثيراً من الشخصيات الوطنية خصوصآ في الأوقات الهامة مثل الانتخابات أو تشكيل الحكومات.
**لكن هل ستتخذ إجراءً قانونياً حيال ما تداولته بعض وسائل الإعلام تجاهك؟
>أنا أحترم جدآ كل وسائل الإعلام وأرى أن لها أهمية كبرى في توعية الناس وتوضيح الصورة وحرية الإعلام من المبادئ المقدسة ألتي أؤمن بها، لكن يجب أيضاً على مختلف وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة والمصداقية وأن تعرف إن السعي للسبق الصحفي أو الإعلامي لا يكون على حساب القراء والمتابعين والزج بأسماء شخصيات وطنية في إتهامات وإدعاءات ليس لها مايسندها هو شىء مؤسف ومستهجن ويسىء لهذه الشخصيات ويدفع بها إلي إتخاذ مواقف قانونية مع جهات الاختصاص تدافع بها عن نفسها ضد هذه الإدعاءات والافتراءات التي ليس لها أي مصداقية.. من المتوقع أن تحصل أخطاء في نقل الخبر أو مصدر المعلومة في كل وسائل الإعلام المحترمة وألتي تتمتع بالمصداقية لكن على كل وسيلة إعلام تدعي إنها تتمتع بالمصداقية يجب عليها أن تعتذر من أي شخص قامت بالإساءة له حتى نعزز مبدأ الشفافية ونضمن أن يكون الإعلام عنصراً فعالاً في المحاسبة والرقابه والمتابعة.
**كيف يمكن لكم في الحكومة مواجهة التحديات القادمة؟
>لاشك أن أمام دولة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة مسؤولية كبرى في مرحلة حساسة وتاريخية وإننا عازمون على العمل بكل جدية ومسؤولية من أول يوم تنال فيه الحكومة التقة من البرلمان، فلقد عانت ليبيا كثيراً السنوات الماضية والأوضاع الاقتصادية في أسوأ أحوالها منذ سنوات طويلة وأمام الجميع مسؤوليات كبيرة، ونتمنى من كل وسائل الإعلام ومن كل النخب والتيارات السياسية ومختلف التوجهات التعاون مع بعض لتسهيل عمل هذه الحكومة لأن الوضع في داخل ليبيا صعب و معقد، والتحديات كبيرة وتحتاج إلي تكاتف الجميع، هناك مناخ إيجابي في المنطقة يجب أن يستفيد منه الجميع يدفع بقوة تجاه الحلول السلمية والحوار البناء ويبعدنا عن العنف وكل ما من شأنه أن يسبب عدم الإستقرار، والمزاج العام الليبي هو أيضآ يتفاعل بإيجابية كبيرة مع التطورات السياسية ويتطلع إلي حالة استقرار إداري تقودها حكومة الوحدة الوطنية تسعى بقوة إلي تنفيذ الإصلاحات الأساسية وتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب الليبي شرقاً وغرباً وجنوباً، ولقد تشرفت بهذا الحوار القصير معكم والذي وضحت فيه الصورة عن كل هذا اللغط الذي حصل في وسائل التواصل الإجتماعي، نسأل الله أن يحفظ ليبيا ويدوم عليها الأمن والأستقرار.
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