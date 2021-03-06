سعيد: الحكومة غير متوازنة ولا تمثل أعلب شرائح المجتمع

أكد عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد أنه سيصوت أن الحكومة الجديدة لا تمثل أغلب شرائح المجتمع وغير متوازنة.

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وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “رغم يقيني أن هذه الحكومة لا تمثل أغلب شرائح المجتمع وغير متوازنة وبعيدة كل البعد عن حكومة الكفاءات باستثناء عدد قليل منها، ومع ذلك قررت منحها الثقة في حال ما إلتزمت رسميا في جلسة منح الثقة بالشروط التي وردت بخارطة الطريق وأهمها العمل على توحيد المؤسسات واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 م “.