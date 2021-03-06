«مكافحة الأمراض» و«تعليم الوفاق» يبحثان آخر الاستعدادات لإطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية

بحث فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، آخر الاستعدادات لإطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية تحت شعار (نعود بمسؤولية.. نعود بحذر).

وبحسب بيان المركز اليوم، فإن الاجتماع عقد أول من أمس الخميس، بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

ووفق البيان، تهدف الحملة إلى نشر التوعية لكل الفئات ذات العلاقة والتثقيف المجتمعي، حتى لا تؤثر عودة الدراسة سلبا علي الوضع الوبائي.

وستتم هذه الحملة الوطنية مع عدة شركاء، على رأسهم وزارة التعليم وباستخدام عدة وسائل إعلامية وورش عمل ودورات تدريبية وملصقات ولوحات طرقات، مع الأخذ في الاعتبار الإطار الوبائي وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية.

وأوضح المركز أن الحملة تستهدف مراقبات التعليم ومدراء المدارس والهيئات التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم، وكل القطاعات والجهات ذات العلاقة لدعم المؤسسات التعليمية .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا