داخلية الوفاق: ضبط سبعة متهمين بسرقة محال تجارية بالطريق الساحلي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط سبعة أشخاص متهمين بسرقة محال تجارية بالطريق الساحلي. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الدوريات الأمـنيـة الـتابـعة لـفـرع إدارة إنـفـاذ الـقانـون بالعاصمة طـرابـلـس بـالإدارة الـعامـة للـعمـلـيات الأمـنـية تمكنت مـن ضـبط سـبـعة أشـخـاص متهمين بسـرقـة محـال تجاريـة بـالـطريـق الـساحـلـي موضحة أنه تـم ضـبطـهم عـلى مـتـن حافلة وجرى اتخاذ الإجـراءات الـقانـونـية حـيالـهم وإحـالتـهـم إلـى مـديـريـة أمـن تـاجـوراء.

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