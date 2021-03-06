السجن لشاب ليبي ضرب أخته قبل أن تقفز من النافذة هربا منه

قضت محكمة بروكسل الجنائية، الخميس، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شاب ليبي يبلغ من العمر 25 عاما بتهمة الاعتداء على أخته غير الشقيقة، كما تمت مقاضاة والدتهما لعدم تدخلها لمساعدة ابنتها، لكن تمت تبرئتها.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكر مصدر لـ”218″ أن الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا وقت حدوث الواقعة، اضطرت إلى القفز من النافذة بسبب الاعتداء عليها بالضرب، وأصيبت بكسور في الحوض والكعب وتم نقلها إلى المستشفى، حيث بقيت في غيبوبة لبعض الوقت.

لكن المحكمة لم تُحمّل الشاب أي مسؤولية جراء الإصابات التي لحقت بالفتاة بعد قفزها من النافذة هربا من الضرب.

ووقعت الحادثة في ليلة 29-30 مايو 2017 في دلبيك، حيث اتصل الجيران بالشرطة بعد سماع الصراخ والجدال في شقة الأسرة الليبية ورؤية الفتاة المراهقة تقفز من النافذة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت أن أخ الفتاة غير الشقيق اعتدى عليها لأنها رفضت السماح له بفحص هاتفها النقال حيث كانت الفتاة مخطوبة على الرغم من صغر سنها، لذلك أراد التأكد من أنها لا تتبادل الرسائل مع الشباب الآخرين. ووفق شهادة الوالدة فقد صفع ابنها ابنته مرة واحدة فقط ولكن الجيران شاهدوا قيام الشاب بتعنيف شقيقته وصوروها.

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