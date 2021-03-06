النهر الصناعي: إزالة الوصلات الغير شرعية بين السدادة والوشكة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي البدء في إزالة الوصلات العشوائية في المنطقة الواقعة بين موقع السدادة إلى منطقة الوشكة لمسافة حوالي 70 كلم مرورا بالهيشة الجديدة- وادي زمزم- الوشكة.

وبين المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن العاملين بمنظومة القرضابية – السدادة باشروا يوم أمس الجمعة في إزالة الوصلات غير الشرعية في المنطقة الواقعة بين موقع السدادة إلى منطقة الوشكة لمسافة حوالي 70 كلم مرورا بالهيشة الجديدة- وادي زمزم- الوشكة بالتعاون مع مديرية أمن مصراته مكتب شرطة ابوقرين والشركة العامة للمياه فرع الوشكة ومدير الفرع البلدي الوشكة وبعض المواطنين بمنطقة الوشكة.

وأكد الجهاز أن مركز شرطة أبو قرين أخذ تعهدات على المواطنين المتعديين بعدم التعدي مرة اخرى