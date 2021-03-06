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الشرطة النيجيرية تحبط محاولة تهريب 17 طن مخدرات قبل وصولها إلى ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الشرطة النيجرية صادرت 17 طنا من المخدرات تبلغ قيمته حوالي 37 مليون دولار في شحنة منشؤها لبنان ومتجهة إلى ليبيا.

وذكرت الوكالة «كان المهربون يخططون لنقل المخدرات في شاحنات إلى ليبيا عبر بلدة أغاديز الصحراوية وهي مركز لتهريب البضائع والمهاجرين عبر الصحراء الكبرى».

وقال المتحدث بإسم مكافحة تهريب المخدرات إلى النيجر “اديلي تورو ” عبر الهاتف إن هذه أكبر عملية ضبط لتهريب المخدرات في تاريخ النيجر وأول شحنة من لبنان.

وقال إن الشرطة اعتقلت 11 نيجيرياً وجزائريين في نيامي وأغاديز على صلة بالقضية .

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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