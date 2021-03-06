أردوغان يؤكد أولوية شروع الحكومة الليبية الجديدة بأداء مهامها فور منحها الثقة

أكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، على أولوية شروع الحكومة الليبية الجديدة بأداء مهامها فور منحها الثقة من طرف مجلس النواب.

وجاء تشديد أردوغان لدعم السلطات الليبية الجديدة خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عندما تناولا العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا، وقضايا إقليمية وفق الرئاسة التركية في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي مساء الجمعة.

وشدد أردوغان، خلال الاتصال، على الأهمية الكبيرة لمواصلة الاتصالات المنتظمة والحوار بشأن عدد من القضايا، مشيرًا إلى أن أنقرة تواصل موقفها البناء بقضايا شرق البحر المتوسط وبحر إيجة.

من جانبه لفت الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت، في بيان له، إلى أن أردوغان وميركل اتفقا على الحاجة إلى تقديم دعم كامل من الداخل والخارج لعملية تشكيل حكومة ليبية برئاسة المُكلف عبد الحميد دبيبة.

وشددت ميركل، على أن القضايا الشائكة شرقي المتوسط يمكن حلها فقط عبر الحوار، وعلى أساس القانون الدولي، مرحبةً بالتصريحات المتعلقة ببدء المحادثات غير الرسمية المتعلقة بالقضية القبرصية برعاية الأمم المتحدة قريبًا.

وأكدت أمس الجمعة، المستشارة الألمانية خلال اتصال هاتفي أجرته مع دبيبة، أهمية انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وفقا لمتطلبات اتفاقية الهدنة الليبية – الليبية.

وقبل يومين من انعقاد جلسة منح الثقة بمجلس النواب الإثنين المقبل، اقترح عبد الحميد دبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة ضمت 35 وزيرًا، حيث أوكل إليه شغل منصب وزير الدفاع، فيما تضم القائمة نائبين لرئيس الحكومة من شرق ليبيا وغربها.

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