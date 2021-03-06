إفريقيا الوسطى تستولي على فندق ليبي

استولت دولة إفريقيا الوسطى على فندق ليدجر بلازا بالعاصمة بانغي، وهو قصر يتبع شركة “ليبيا العربية الإفريقية للاستثمار” (لايكو).

وبحسب وسائل إعلام أفريقية موثوقة اطلعت على تقاريرها “218”، فإن الشركة الأم للايكو تتهم الرئيس التنفيذي للفندق زياد الزرزور، باستغلال الأزمة الليبية من أجل تسجيل شركة LAICO Centrafrique باسمه.

يشار إلى أن حكومة الوفاق تمكنت من استعادة السيطرة على سفارتها في جمهورية إفريقيا الوسطى في ديسمبر 2019 من خلال إقالة القائم بالأعمال الذي مثل ليبيا في جمهورية إفريقيا الوسطى بدر حسين لكنه بقي في بانغي.

ولفتت التقارير إلى أنه كلما اقترحت حكومة الوفاق الليبية تعيين سفير جديد في بانغي، يرفض الرئيس تواديرا جميع المقترحات المقدمة من طرابلس.

وفي ربيع عام 2020، تواطأ مستشار الرئيس ساني يالو، مع بدر حسين وعدد من المشتركين معه، في عملية لكسر الخزائن التي بنيت في جدران السفارة الليبية في بانغي، وفق المصادر الأفريقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية