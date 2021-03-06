ليبيا تودع الدكتور عبد الوهاب الأجدل الزنتاني

ودعت ليبيا الدكتور عبد الوهاب الأجدل الزنتاني، الذي عرف بمؤلفاته الثرية ومعرفته الضخمة، التي جمعها في مكتبته التي أسسها بنادي الأدباء والكتاب، إضافة إلى المناصب التي تقلدها بتفان وإخلاص.

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