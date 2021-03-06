شمام .. الحكومة ستنال الثقة ووزرائها سيكونون “حنك فوقاني”

أكد الإعلامي ووزير الإعلام الليبي الأسبق ومدير مؤسسة الوسط الإعلامية محمود شمام أن حكومة عبد الحميد الدبيبه ستنال الثقة بالطيبة أو بالإرغام معتبرا أن معظم وزرائها سيكونون “حنك فوقاني” حسب تعبيره.

وقال شمام في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “وقوف المجتمع الدولي (مكتوفي الايدي) أمام فساد الطبقة السياسية الليبية جعلته يتعامل مع الفاسدين السياسيين كفرقاء أساسيين في اللعبة السياسية، بل و (توطين) هذا الفساد في مؤسسات الدولة” مضيفا “العالم رأي بام عينيه أن عددا متزايدا من الليبين يغضون النظر عن الفاسدين بسبب القبلية أو الجهوية أو الرغبة في الغنيمة وشاهدوا بام عينهم غرق كل المؤسسات السيادية من حكومة وبرلمان وجيش وقوى أمنية في لعبة (نهب موارد الامة)”.

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وزاد شمام “الفساد الآن دخل مرحلة الرعاية الاممية، وحكومة ادبيبة يراد لها أن تكون وزارة (استقرار وليس وزارة عبور) وهي ستنال الثقة بالطيبة أو بالارغام. وهي ستكون وزارة خانعة لرئيسها الذي يحظي الآن بإجماع دولي على إطلاق يده شخصيا وأن معظم الوزراء سيكونوا (حنك فوقاني) العالم لم يعد يريد الجنرالات ولا أمراء الحرب ولا الميلشيات ولا الوفاق الزائف إنه يريد غلق الملف النازف الذي يسمى ليبيا، وإنه يبحث عن (لصوص محترمين) لإدارته بدلا عن (قطاع الطرق)”.

وتابع شمام “العالم أيضا رأي شارعا خانعا (أذله) قطاع الطرق لا يقوي حتى الآن حتى على الاحتجاج” وأردف “لن نرى انتخابات نهاية العام إذا لم يسمع الاسفلت وقع اقدام المحتجين. ولن نرى مقاومة للفساد إن لم تتشكل جبهة واسعة من ضحايا الفساد”.

وختم بالقول “مبروك على الفاسدين حكومة جديدة ستحاول (توطين) الفساد وتوزيع الثروة على الفاسدين بعدالة”.