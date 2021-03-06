«دغيم»: قانوناً لا يجوز لـ«عقيلة» ترأس جلسة منح الثقة لـ«الدبيبة»

قال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار زياد دغيم، إن الحكومة تحتاج إلى موافقة 83 نائبا فحسب لتحصل على الثقة، متوقعاً توفر النصاب القانوني ومنح الثقة للحكومة من أول جلسة.

أضاف “دغيم” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24”: “قلقون من رئاسة الجلسة لتعارض المصلحة السياسية بين الرئيس والسلطة الجديدة، وعقيلة ترأّس القائمة الخاسرة أمام قائمة المنفي والدبيبة، فهل من المعقول قانونيًّا أن يُدير جلسةً لتقييم هذه القائمة والحكم عليها؟”.

وتابع النائب عضو ملتقى الحوار السياسي: “بموجب القانون لا يجوز لعقيلة صالح ترؤُّس وإدارة جلسةٍ لمنح الثقة لسلطة نافسته في انتخابات ملتقى الحوار”.