وفد مالطي يزور مطار معيتيقة للتنسيق لاستئناف الرحلات

زار وفد من الطيران المدني المالطي، اليوم السبت، مطار معيتيقة الدولي، للاطلاع على إجراءات وتدابير استقبال ومغادرة الرحلات الجوية في المطار.

وخلال الزيارة، التقى الوفد رئيس مصلحة المطارات في حكومة الوفاق محمد فساطوي، ومدير عام مطار معيتيقة المكلف عبدالمنعم القمودي؛ لمناقشة الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بالمطار عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، ومدى التقيد بتطبيق المعايير الدولية، وفق بيان منشور على صفحة مصلحة المطارات بموقع «فيسبوك».

– وزير خارجية مالطا يعلن قرب افتتاح قنصلية لبلاده في طرابلس

ويتكون الوفد من مدير أمن الطيران المدني المالطي ومساعده، واستهدفت الزيارة التأكد من استيفاء مطار معيتيقة «بعض الملاحظات التي وردت في تقرير الزيارة السابقة»، وذلك في ضوء التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا، حسب البيان.

وأكد ‏وزيرالخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، الخميس، قرب افتتاح قنصلية مالطية في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ‎ليبيا، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا