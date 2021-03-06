«أوحيدة»: تحركات داخلية وخارجية لإفشال منح الثقة للحكومة

توقع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن يحضر جلسة الاثنين في سرت عدد أكثر من النصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وقال إن منح الثقة لن يمر بسهولة لعدة أسباب، منها: الطبيعة الجدلية التي صاحبت الأسماء المطروحة للحكومة، تشكيلة الحكومة غير عادلة، ولم تراع التوزيع الجغرافي بل جاءت لترضية أشخاص معينين، بالإضافة إلى أن أسماء كثيرة في التشكيلة غير مقبولة، وتحوم حولها شبهات فساد.

أضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24”: “يريد البعض تمرير التشكيلة باستغلال رغبة الجميع في منح الثقة للحكومة بسبب الأوضاع الراهنة السيئة، ونأمل من رئيس الحكومة المسمى تدارك الأمر وترقيع هذه التشكيلة ومراعاة العدالة وفق المعيار الجغرافي، وهناك تحركات داخلية وخارجية تهدف لإفشال مخرجات ملتقى الحوار في جنيف، وخلط الأوراق من جديد، وقد ينعكس هذا الأمر سلبا على تمرير الحكومة”.