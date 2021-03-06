استعادة طفلين بعد اختطافهما في سيارة والدهما  بطرابلس

تمكن أعضاء مركز شرطة الهضبة، اليوم السبت، من استعادة طفلين بعد ساعات من خطفهما وسرقة سيارة والدهما بمنطقة خلة الفرجان في طرابلس.

ونشرت مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أكدت فيه تلقى مركز شرطة عين زارة بلاغًا يفيد بخطف طفلين داخل سيارة والدهما أمام منزلهم بمنطقة خلة الفرجان، حيث غادر الأب السيارة لفتح باب الجراج قبل أن يتفاجأ بسرقتها وبداخلها نجلاه اللذان بقيا نائمين.

وعثر أعضاء مركز شرطة الهضبة على السيارة وبداخلها الطفلان في طريق عام بعد أن تركهما الجاني ولاذ بالقرار، وتم تسليم السيارة والطفلين إلى مركز شرطة عين زارة لاستكمال إجراءات التحقيق.