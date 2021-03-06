ضبط 7 أشخاص سرقوا محال تجارية بالطريق الساحلي في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت إدارة إنفاذ القانون طرابلس التابعة لوزارة داخلية الوفاق من ضبط 7 أشخاص قاموا بسرقة محال تجارية بالطريق الساحلي في طرابلس.

وزارة الداخلية أوضحت في منشور على صفحتها بفسبوك، أن الدوريات الأمنية ضبطت المتهمين السبعة وهم على متن حافلة، مؤكدة إحالتهم إلى مديرية أمن تاجوراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تمكن دوريات التحري العام من ضبط أحد المجرمين بمنطقة غوط الشعال بطرابلس والمطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية والصادرة بحقه أوامر قبض من النيابة العامة لارتكابه عديد الجرائم منها القتل والسطو المسلح والخطف والابتزاز وتخريب الممتلكات والنصب.

وفي الخمس قبضت دوريات التحري عـلـى أحد الـمحكـومين بـالإعـدام فـي واقـعـة قـتـل مـواطـن بـمنـطـقة الـعمامـرة، بـعـد فـراره مـن سـجـن الـكويـفـية بـبنـغـازي منذ، بحسب ما تنشره وزارة الداخلية عن أنشطة أجهزتها في القبض عن المجرمين والخارجين عن القانون، وفرض الأمن.