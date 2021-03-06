«الليبية للإعلام المستقل» تطالب بتحقيقات «عادلة ونزيهة» في الجرائم ضد الصحفيات الليبيات

طالبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، السلطات بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة في الجرائم المرتكبة ضد المرأة في ليبيا بسبب عملها الصحفي أو الحقوقي.

وقالت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس، إن جزءا من المجتمع الليبي مازال إلى اليوم «ينتقص من قدرات المرأة العاملة في مجال الصحافة» وينظر إليها نظرة «استهانة».

وتابعت أن الصحفية الليبية واصلت الإقبال على العمل في هذا المجال، وعلى دراسته وقدمت إبداعا فيه، بل قدمت التغطية الصحفية الميدانية، فنزلت إلى الشارع لتغطية المظاهرات وغطت الاشتباكات المسلحة بكل شجاعة وجرأة.

وشددت المنظمة على مراقبتها لوضع النساء العاملات في مجال الصحافة في ليبيا، مضيفة أنها تقف جنباً إلى جنب مع المرأة الصحفية في مطالبتها بحقوقها والتي تتمثل في المساواة في العمل داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، وتوليها مناصب قيادية واحترام العاملات ميدانياً كالمراسلات والمصورات، مع مساعدتهن في أداء عملهن وتسهيل إجراءاتهن.

وبحسب البيان، «تم استهداف بعض النساء العاملات في مجال الصحافة لأسباب مختلفة وتم التحريض عليهن عبر وسائل الإعلام، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وتم تهديدهن أو اختطافهن أو تعذيبهن أو اغتيالهن لإسكات صوتهن»، مضيفة أنه لم يتم التحقيق في تلك القضايا وأفلت المجرمون من العقاب، وعرقل العنف الممارس ضد النساء السياسيات عن إحراز التقدم على صعيد حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب البيان.

وطالبت المنظمة الجهات المختصة بحماية الصحفية الليبية من الاضطهاد أو التعسف أو الاعتداء اللفظي أو المادي خلال أداء عملها الذي يكفله لها الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، مضيفة أن للمرأة الصحفية الحق في المشاركة في التغطية الصحفية للنشاطات والمؤتمرات المحلية والدولية بالإضافة إلى حقها في التعاون والعمل مع المؤسسات الصحفية الخاصة والعامة المحلية منها والدولية، ولها الحق في الكتابة والتصوير وإجراء المقابلات الصحفية والإخبارية، وإنتاج القصص والأفلام الوثائقية والإخراج شأنها في ذلك شأن الرجل.

ودعت المنظمة جميع النساء العاملات في مجال الصحافة، بألا يترددن في التواصل معها لطلب المساعدة وإبلاغها بأي انتهاك قد يتعرضن له، مؤكدة كامل استعدادها للوقوف معهن للحصول على حقوقهن المشروعة.

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