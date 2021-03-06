الترجمان: أنهينا المرحلة الأولى لإزالة الألغام بين بويرات الحسون حتى أبوقرين

قال عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية “5+5” محمد الترجمان، إن فرق إزالة الألغام أنهت فقط المرحلة الأولى من أعمالها وتهيئة الطريق الساحلي من المنطقة الممتدة بين بويرات الحسون حتى أبوقرين.

وأضاف الترجمان في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “ما زال أمامنا العمل على المنطقة بين بويرات الحسون حتى حوش الستين وهي النقطة الفاصلة بيننا وبين الطرف الآخر”.

‏‎يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد ‎الدبيبة زار اليوم السبت منطقة ‎أبوقرين لإعلان فتح الطريق الرابط بين ‎سرت والمنطقة الغربية.