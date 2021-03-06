الرعيض: 100 نائب سيتوجهون غدا إلى سرت

صرح عضو مجلس النواب محمد الرعيض، بأن عددا من النواب المقاطعين في طرابلس سيتوجهون غدا الأحد إلى سرت استعدادا لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ورجح الرعيض في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، وصول 100 نائب إلى سرت للمشاركة في جلسة الغد، على أن تحصر بنودها في بند واحد وهو منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكد النائب المقاطع تأجيل أي ملف آخر إلى جلسة ثانية تحدد لاحقا، في إشارة إلى مسألة تغيير رئاسة مجلس النواب.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سلم تشكيلة حكومته إلى رئاسة مجلس النواب، بعد موافقة لجنة 5+5 على تأمين مدينة سرت لاحتضان جلسة منح الثقة المرتقبة.