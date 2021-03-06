رئيس لجنة ضم المقاتلين يجتمع بالقائمين على الـمعهد العالي للضباط

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد رئيس لجنة ضم المقاتلين بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد “عبد الناصر الطيف” اليوم الـسبت اجتماعاً بمدير المعهد العالي والمعلمين بالمعهد لمناقشة سير العمل بـالمعهد .

الطيف خلال الاجتماع، نبه إلى بعض السلبيات التى حصلت ووجوب الـتحلي بالضبط والربط وتـنـفـيذ تعليمات وزير داخلية الوفاق بتطبيق القانون.

واستعرض رئيس لجنة ضم المقاتلين، الاستعدادات لاستقبال أول دورة تدريبية بالمعهد العالي للضباط بُغية تأهيل المقاتلين لإدماجهم بالمؤسسة الأمنية وانخراطهم في العمل الأمني.

هذا وتقرر خلال الاجتماع عودة المتدربين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من أجـل الاستمرار فـي التدريب والعديد مـن النقاط التي سوف تعرض على الوزير.

يشار إلى أن لجنة الداخلية شكلت لجنة ضم المقاتلين لضم المقاتلين للمؤسسة الأمنية والعسكرية .