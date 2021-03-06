توقف مصنع أكسجين بمركز عزل في سرت وتحذير من «كارثة وبائية»

توقف مصنع الأكسجين بمركز العزل بالعيادة التنفسية في سرت، جراء انقطاع التيار الكهربائي، وعدم وجود مولد كهرباء احتياطي للمصنع، وفق ما أفاد الناطق باسم لجنة أزمة جائحة «كورونا» في سبها صلاح إبراهيم، متحدثًا عن مخاطبة الجهات ذات الاختصاص بالخصوص «دون جدوى».

وقال صلاح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المدينة تشهد «وضعًا حرجًا جدًّا» متمثلًا في زيادة حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا»، محذرًا من «كارثة».

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وقال: «نحن الآن في الموجة الثانية للفيروس (…) ومراكز العزل بسبها ممتلئة وتعمل بكل قوتها»، وأضاف: «الوصع حرج جدًّا. لو استمر عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية مثل إقامة الأفراح والمآتم وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي سوف تدخل المدينة فى كارثة».

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