ليبيا الان

المشري: عقيلة صالح لا يملك من أمره شيئا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تهكّم رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، من مجلس النواب خلال مقابلة مع برنامج “تحت المجهر” عبر فضائية “الجزيرة” القطرية.

وأجاب المشري ردًا على سؤال بشأن دعم مجلس النواب للحرب التي شنها الجيش الليبي على المليشيات المسلحة وإعطائه الشرعية، قائلا: “السؤال أولا، هل يوجد مجلس للنواب؟”.

وأكمل رئيس مجلس الدولة، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا: “مجلس النواب لا يجتمع، وإذا اجتمع لا يكتمل النصاب، وإذا اجتمع بنصاب لا يتخذ قرارات صحيحة، ولا يوجد في الحقيقة مجلس نواب”.

وردًا على سؤال آخر عن موقف رئيس المجلس عقيلة صالح، قال المشري: “عقيلة صالح لا يملك من أمره شيئًا، وكل أمره خارج سيطرته”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وأنت ماذا تملك ايها الارهابي ياعميل الكلب القردوغان..؟…انت لا تملك شيئا وكل امورك في يد اسيادك كلاب القردوغان …انت مجرد خائن وعضو بجماعة ارهابية ومكانك الطبيعي السجن ولكن هذه هي علامات اخر الزمان ان يكون شخص مثلك مسؤل …انت من نتائج قهاير فبراير عليه فأنت قمامة من قمامات هذه النكبة الكثيرة التي ابتلت بها ليبيا…

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  • علي الأقل هو لا يلعق في حذاء اردوغان هو حفيد مجاهدين قارعوا الغزو الايطالي في الوقت الذي فيه المواطنين من الغرب الليبي جندوا في صفوف ايطاليا وحاربوا معها وتوجد مقبره في الجبا الاخضر لقتلي عصابات عاكف امسك الغرياني تركتهم ايطاليا فدفنوهم المجاهدين الليبيين ومازالت هذه المقبره كشاهد علي عار خيانه الوطن والانضمام الي جيش العدو ذالكم اجدادكم الخونه ثم خلف من بعدهم خلف خونه مثلهم قد منحوا ايطاليا قاعده في مصراته وقالوا نحن بدون مستعمر واقف علي رؤسنا لا يستقيم لنا العيش فتعالي يا ايطاليا ثم انبطحوا لاردوغان ونحوا الفراعي وقالوا له تعال وخوذ ما تريد منا المهم ان لا يدخل جيش ليبيا الي عاصمة بلاده طرابلس ، الطرابلس التي اردتم تحريرها من حفتر فسلمتوها ذليله الي اردوغان فمن الذي هو لا يملك من أمره شئ رئيس برلمان منتخب اسمه عقيله صالح او أخواني اجرب مغتصب السلطه بغير وجه حق وبدون شرعيه في المجلس الاعمي للدولمه

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