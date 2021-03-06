المشري: عقيلة صالح لا يملك من أمره شيئا

تهكّم رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، من مجلس النواب خلال مقابلة مع برنامج “تحت المجهر” عبر فضائية “الجزيرة” القطرية.

وأجاب المشري ردًا على سؤال بشأن دعم مجلس النواب للحرب التي شنها الجيش الليبي على المليشيات المسلحة وإعطائه الشرعية، قائلا: “السؤال أولا، هل يوجد مجلس للنواب؟”.

وأكمل رئيس مجلس الدولة، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا: “مجلس النواب لا يجتمع، وإذا اجتمع لا يكتمل النصاب، وإذا اجتمع بنصاب لا يتخذ قرارات صحيحة، ولا يوجد في الحقيقة مجلس نواب”.

وردًا على سؤال آخر عن موقف رئيس المجلس عقيلة صالح، قال المشري: “عقيلة صالح لا يملك من أمره شيئًا، وكل أمره خارج سيطرته”.