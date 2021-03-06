بعد تكرار الاعتداءات.. “مركزي بنغازي” يعلق العمل

أعلن موظفو مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، السبت، تعليق العمل لحين توفير الحماية الكافية للمبنى من الجهات المعنية لمنع تكرار الاعتداءات.

وأشار الموظفون في بيان نشره المصرف بصفحته في فيسبوك، إلى أن قرار التعليق جاء بعد أن شهد مبنى الادارة العامة لمصرف ليبيا المركزي بطريق الهوارى طوال الفترة الماضية اعتداءات متكررة تجاوزت الاربعة اعتداءات، وآخرها يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر البيان ان هذه الاعتداءات ينتج عنها “احتجاز لحرية الموظفين والموظفات لساعات داخل المبنى دون أي مساندة تذكر من الجهات الامنية والعسكرية في المدينة، ما عدا افراد حرس المرافق والمنشآت المكلفين بحماية المصرف وقاموا بما استطاعوا وفق الامكانيات المتاحة لديهم”.

وفيما أكد الموظفون على حق اي مواطن بان يتلقى العلاج المناسب، وخصوصاً شريحة الجرحى، إلا أن ذلك لن يتأتى بمثل هذه الافعال، خصوصاً وان المصرف ليس هو الجهة المتعاقدة لتوفير العلاج، وان دور المصرف يقتصر بالسداد عند تلقي الأذونات اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التاكد من سلامة الاجراءات ووفق الإمكانيات المتاحة لديه.

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