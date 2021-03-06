الدبيبة: راعينا في تشكيل الحكومة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان مشاركة كل المناطق

ليبيا – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه تمت المراعاة في تشكيل الحكومة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة.

الدبيبة أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “وذلك حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم، و وضعنا في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل”.

وتابع” ما يتعلق بهيكلة الوزارات حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات -مع تعديل محدود- فتقليلها بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا نملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليها نفقات إضافية غير مدروسة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية