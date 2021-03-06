قبل جلسة النواب في “سرت”.. صراع كبير على وزارة “الصحة” وتعديل وزاري منتظر

أكد مصدر مقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة بأنها سحبت مرشحها لـ ” وزارة الصحة ” خالد الجازوي في حكومة الوحدة الوطنية، عقب انتقادات واسعة في المنطقة الشرقية .

وكشف مصدر مقرب من حكومة الوحدة الوطنية بان عبدالحميد الدبيبة يتجه إلى تسمية ” ملهم محمد الشلماني ” وزيراً للصحة كحل وسط لترضية الأطراف الرافضة في المنطقة الشرقية – برقة – لتعيين ” الجازوي ” المتهم بقضايا فساد وتورط في فساد مع شركات جلبت أدوية ومعدات طبية بحسب تقرير ديوان المحاسبة – البيضاء – التابع لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح .

في ذات السياق قالت مصادر مقربة من لجنة ( 5 + 5 ) العسكرية، بأن كتائب مصراتة والتي تعرف بـ ” غرفة عمليات سرت – الجفرة ” وافقت على فتح الطرق الساحلي وباشرت اليوم السبت برفع الحواجز والحاويات ومهدت لاعلان فتحها بشكل رسمي، فيما تاخرت القوات المسلحة شرق مدينة سرت في اعادة فتح الطريق ولم تعلن عن اسباب التاخير.