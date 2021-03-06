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عبدالعزيز: «النواب» سارقون.. وكيف ننتظر منح الثقة للحكومة من الخاسر عقيلة صالح؟

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق بـ«القاتل»، قائلا: «إن السراج نسي أنه قبل خمس سنوات دخل طرابلس وقتل وهجم على المؤسسات وتسبب في قتل الأرواح ودمار المدن».

وقال عبد العزيز خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، “أن السراج اجتمع بالوزراء وقال من يتعامل مع الرئاسي المختار ومع الدبيبة نهاركم أحرف! لأنها لم تنال الثقة بعد. السراج كل وزراءه مفوضين ولم يأخذوا الثقة حتى هو نفسه لكن غرور السلطة وسلبية الشعب هم من جعلوا السراج يصدر قرار كهذا ولأنه نسي أنه قبل خمس سنوات دخل طرابلس خلسة وفيها حكومة ووزراء وقتل وهجم على المؤسسات دون إذن بذلك!! تسبب في قتل الأرواح ودمار المدن وهو اصلاً لم يأخذ الشرعية من مجلس النواب”.

وتساءل قائلا: «هل سيتصرف محمد المنفي والدبيبة نفس تصرف السراج وجماعته؟ السراج والمافيا شرعنوا للفوضى وحلم عبد الرحمن السويحلي أن يجلس مكان بوسهمين هو شرعن الفوضى وللانقلاب».

وتابع «إذا احست الشعوب الحية أن هناك خطرا على حريتها تدافع وبكل قوة وتنزل للشارع لا خلاص لليبيا إلا باعتصامات مفتوحة لتسقط كل الأجسام المهترئة كالرئاسي والبرلمان والدولة الذين يبحثون عن الحجج حتى لا نصل للانتخابات ويعطلون الحكومات».

كما أردف: «المجلس الرئاسي والنواب والدولة لا يريدون الخروج من المشهد، أسوأ فترة مرت فيها ليبيا في التاريخ الحديث من بعد القذافي هي الخمس سنوات الأخيرة وما تضمنها من فساد مالي بالتالي الإعتصام في الساحات والمدن أصبح واجب وأي يوم تتأخرون ستدفعون ثمنه غاليا».

ووجه كلمة إلى خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، قائلا: «ما أستغربه عندما قال لابد من الالتزام بخارطة طريق!! أين هي خارطة طريقكم طوال هذه السنوات، أما الرشوى مجلس الدولة بالكامل وقلناها في قاعة المؤتمر الوطني بأنه رشوى سياسية ومن ذهب للصخيرات ووقع رشوى سياسية، أنا عرضت على الرشاوى بمنصب مقابل أن أكون بصف الصخيرات! المشري يعطينا دروس عن خارطة الطريق وله خمس سنوات لم نجد منه كلمة ضد ما يحدث».

ووجه اتهامات إلى أعضاء مجلس النواب، بقوله: «من أعطى أعضاء مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة هو المسؤول، مجلس النواب ما هو المنكر في حق الوطن الذي لم يفعله؟؟ انتهازية وسرقة وصرف أموال الدولة دون واجب بحيث أن 13 منهم يريدون أن يكونوا وزراء يعني أنت في مجلس الدولة لا يوجد عندك أشخاص عندها قرارات لتكون سفراء؟ أشخاص من الـ 13 الذين خرجوا عن مجلس الدولة في جنيف ساوموا بسفراء ووزراء” على حد قوله.

وحول تشكيل الحكومة الجديدة قال: “لو يأخذ برأي الدبيبة لا ينتظر اعتماد البرلمان، فعقيلة صالح خاسر أمام الحكومة هل سيعتمدها؟!، الشعب الحي موجود لكن تم تخديره واشتغلوا عليه حتى يكرهونهم في فبراير، موضوع ان تبقى روح الثورة موجودة لدى شباب ليبيا ومحاربة الفساد ضروري لأنه الضمان الوحيد لكيلا يغلبنا الفاسدين”.

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النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أي أخواني تجده أجوف وكذاب ومزيف ودجال ولا يفوت يوم حتي ينشق أخواني او اخوانيه ويفضح او تفضح اكاذيب وزيف ودجل هذا التظيم وهاهي فاطمه تخبركم عن كذب هذا الحزب قالت فاطمة يوسف، المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين أن سبب انشقاقها عن الجماعة يعود لاكتشافها كذب ونفاق الجماعة، مشيرة لمشاركتها في اعتصام أنصار جماعة الإخوان في رابعة العدوية في 30 يونيو 2013  وأضافت فاطمه يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج ”على مسئوليتي” المذاع على قناة ”صدى البلد” مساء أمس الاثنين :”خلال 5 سنوات قضيتها داخل الجماعة رأيت كذب ونفاق وغش، وفي اعتصام رابعة رأيت ناس تدعو للعنف وآخرين يدعو لاستمرار الاعتصام الذي كان كله كذب ونفاق، وأنا لم أرى سلاح في الاعتصام بنفسي، أو يمكن الجماعة كانت حريصة أن لا ترى النساء السلاح، وأنا كان مكاني الرئيسي في الاعتصام في المسجد للتأمين وفي مفاجأة جديدة كشفت فاطمة يوسف أن قيادات الإخوان كانوا على علم بفض الاعتصام، قائلة :” لو لديهم حرص على أرواح ودماء المعتصمين كانوا أعلنوا فض الاعتصام ولكن ما يهمهم هو الكرسي” ووجهت المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين الاعتذار بعد ذلك لوزارة الداخلية وللشعب المصري عن ترويجها لأكاذيب بحسب قولها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن اعتذارها قوة وليس ضعف لحبها جماعة الإخوان المسلمين اعتصام الإخوان المسلمين30 يونيو رابعة العدوية

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    • يأخ زيدان كتبت الكثير عن اكذوبة رابعة العدوية عقب فضها مباشرة والمضحك ان احد المدافعين عن الاخوان قال لى فى نفس اليوم ان السيسى امه يهودية فقلت له خلاص نعدم من جاء به وزيرا للدفاع وهو يعلم ذلك وبعد ان فكر قليلا وفهم انصرف غاضبا لانه يعلم اننى اقصد اعدام مرسى الذى يعتصمون من اجله ويروجون لاكذوبة ليست فى صالحهم وتثبت غباوتهم اما ماقلته عن رابعة فى حينه اين من وقفوا على منصة رابعة يحملون الاكفان ويقولوا انتم مستعدون للشهادة واول ماسمعوا سرينة الشرطة فروا هاربين كثير منهم خارج مصر لينعموا بما نهبوه من اموال وتركوا الاكفان للاغبياء الذين صدقوا ان الوحى ينزل على رابعة وانها افضل من مكة اكاذيب ساذجة واضحكنى عندما رايت احد الاصدقاء فى ميدان رابعة يظهر معه فى الصورة جمال حشمت احد قيادات الاخوان رغم انه طول عمره حزب وطنى ولم اراه يصلى فى المسجد الا يوم عقد قرانه بالمسجد .
      لو تحدثنا عن اكاذيب الاخوان الموثقة وغباوتهم لاحتجنا الى مجلدات هم بعكس قيادات الجماعة الاسلامية الذين قتلوا السادات وراجعوا انفسهم وتاب الكثير منهم مثل الشيخ ناجح ابراهيم وغيرهم واعترفوا ان السادات مات شهيدا اما قيادات الاخوان فمعظمهم اغبياء رؤوسهم مسكرة لو فتحت رأسه ستجد به قالب طوب بدل مخه قلوبهم غلف مثل اليهود وقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة كما ورد فى سورة البقرة وحينما اتحاور مع واحد منهم يقول انى لست اخوانيا فاستدرجه لما يثبت انه كذاب وافاجأه بمعلومات تجعله يخرس الى الابد فمن يقول ان مرسى نجح فى انتخابات نزيهة اثبت له انه كان مجرد طرطور جاء به فئة من المجلس العسكرى ضد شفيق ليسهل خلعه ولو كانت الانتخابات نزيهة بجد ما ترشح الطرطور مرسى اصلا بعد ان تم استبعاد حازم ابواسماعيل بحجة انه امه امريكية مع انها ماتت اصلا وكان ابوه صلاح ابواسماعيل عضو مجلس شعب فى انتخابات 1987 وعمر سليمان تم استبعاده بحجة مضحكة انه فشل فى استكمال الاصوات اللازمة للترشح بنقص 50 صوت فى احد المحافظات وتم استبعاد نائب المرشد خيرت الشاطر وحل محله الاستبن محمد مرسى الذى كان مخططا من قبل انجاحه للتخلص منه بسهولة فيما بعد لانه وجماعته اغبياء منفرين لمن حولهم وقد كان المراد تم اقناعهم عن طريق توفيق عكاشة استهبل عليهم وظل يتهم السيسى فى قناته بانه اخوانى فشربها الاخوان وكان ماكان ثم كانت غزوة الصندوق فى 19 مارس حسب تعبيرهم من يقول نعم يدخل الجنة واتضح انها خازوق ادخلهم السجون فموجب الاستفتاء من الاغبياء حصل المجلس العسكرى على تفويض شعبى لاصدار اعلان دستورى فكان الاعلان المكمل والمكبل للطرطور مرسى

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  • لان عبعزيز مختل عقليا ومخه مقلوب فكيف يكون رئيس مجلس منتخب من نواب منتخبين من الشعب خاسرا ففى كل الدول الديمقراطية وحتى النايمة يحل رئيس مجلس التواب تلقائيا كرئيس مؤقت للبلاد اذا لم يتواجد رئيس منتخب حدث هذا فى تونس والجزائر وفى مصر كان البرلمان منحلا فحل محله رئيس المحكمة الدستورية اما فى ليبيا فرينا بدعة لات توجد فى اى مكان عك سياسى من الامم المتحدة الامريكية جاءت بشوية خرفان لا ولاء لهم للوطن يرحبون بالاحتلال التركى اربعين خروف مع عدد اخر قليل من الوطنيين ةامؤ طبيعى ان يسقط الشرفاء فى هذه المهزلة حتى لو تنازلوا وتخالفوا مع مجرمين اخوان من شر ما خلق مثل باشاغا وجويلى وهذه غلطة وقع فيها عقيلة حتى لو كان نيته سليمة فى التنازل من اجل لم الشمل ونسيان الماضى وان كان يطبق قوله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك ويينه عداوة كأنه ولى حميم . فهذا يصلح مع المسلمين ولا يصلح مع المفلسين او الخوارج فقد قال رسول الله لو ادركتهم لقتلهم .
    اما الادعاء من يسقط فى الانتخابات ليدير جلسة فما رايك ايها الغبى الجاهل فيما حدث فى امريكا فمن الذى رأس المجمع الانتخابى لاعلان فوز بايدن رسميا بالانتخابات الم يكن بنس وهو نائب الرئيس الخاسر ومن كان يحمى الديمقراطية وتسليم السلطة اليس الجيش الوطنى الامريكى الذى تصدق لاهثالكم من الارهابيين دعاة الفوضى عرفت انك غبى فرئاسة عقيلة صالح تعنى تنازل منه عن حقه الطبيعى فى ان يكون الرئيس المؤقت طبقا لكل دول العالم وهذا يعطى قوة للحكومة القادمة بعد نيل الثقة رغم انف الخوان اعداء الاوطان كلاب اردوغات فهم لن يجدوا من يدفع لهم الثمن لكى ينبحوا ضد الشعب الليبى راحت عليكم يامهبول

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  • ومن اظرف ما رايت من مظاهرات الاخوان بعد حبس العديد من الخرفان واحد منهم جمع اطفال وسار بهم فى الشارع يهتفون خلفه فكان الرد ذكيا من احد الاطفال الكارهين للاخوان وضع سارينة بوليس على دراجته وسار فى شارع قريب منهم فتفرقوا فى الشوارع الجانبية وهربوا …كانوا اخوان مسليين !!

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