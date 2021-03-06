عبدالعزيز: «النواب» سارقون.. وكيف ننتظر منح الثقة للحكومة من الخاسر عقيلة صالح؟

وصف عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق بـ«القاتل»، قائلا: «إن السراج نسي أنه قبل خمس سنوات دخل طرابلس وقتل وهجم على المؤسسات وتسبب في قتل الأرواح ودمار المدن».

وقال عبد العزيز خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، “أن السراج اجتمع بالوزراء وقال من يتعامل مع الرئاسي المختار ومع الدبيبة نهاركم أحرف! لأنها لم تنال الثقة بعد. السراج كل وزراءه مفوضين ولم يأخذوا الثقة حتى هو نفسه لكن غرور السلطة وسلبية الشعب هم من جعلوا السراج يصدر قرار كهذا ولأنه نسي أنه قبل خمس سنوات دخل طرابلس خلسة وفيها حكومة ووزراء وقتل وهجم على المؤسسات دون إذن بذلك!! تسبب في قتل الأرواح ودمار المدن وهو اصلاً لم يأخذ الشرعية من مجلس النواب”.

وتساءل قائلا: «هل سيتصرف محمد المنفي والدبيبة نفس تصرف السراج وجماعته؟ السراج والمافيا شرعنوا للفوضى وحلم عبد الرحمن السويحلي أن يجلس مكان بوسهمين هو شرعن الفوضى وللانقلاب».

وتابع «إذا احست الشعوب الحية أن هناك خطرا على حريتها تدافع وبكل قوة وتنزل للشارع لا خلاص لليبيا إلا باعتصامات مفتوحة لتسقط كل الأجسام المهترئة كالرئاسي والبرلمان والدولة الذين يبحثون عن الحجج حتى لا نصل للانتخابات ويعطلون الحكومات».

كما أردف: «المجلس الرئاسي والنواب والدولة لا يريدون الخروج من المشهد، أسوأ فترة مرت فيها ليبيا في التاريخ الحديث من بعد القذافي هي الخمس سنوات الأخيرة وما تضمنها من فساد مالي بالتالي الإعتصام في الساحات والمدن أصبح واجب وأي يوم تتأخرون ستدفعون ثمنه غاليا».

ووجه كلمة إلى خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، قائلا: «ما أستغربه عندما قال لابد من الالتزام بخارطة طريق!! أين هي خارطة طريقكم طوال هذه السنوات، أما الرشوى مجلس الدولة بالكامل وقلناها في قاعة المؤتمر الوطني بأنه رشوى سياسية ومن ذهب للصخيرات ووقع رشوى سياسية، أنا عرضت على الرشاوى بمنصب مقابل أن أكون بصف الصخيرات! المشري يعطينا دروس عن خارطة الطريق وله خمس سنوات لم نجد منه كلمة ضد ما يحدث».

ووجه اتهامات إلى أعضاء مجلس النواب، بقوله: «من أعطى أعضاء مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة هو المسؤول، مجلس النواب ما هو المنكر في حق الوطن الذي لم يفعله؟؟ انتهازية وسرقة وصرف أموال الدولة دون واجب بحيث أن 13 منهم يريدون أن يكونوا وزراء يعني أنت في مجلس الدولة لا يوجد عندك أشخاص عندها قرارات لتكون سفراء؟ أشخاص من الـ 13 الذين خرجوا عن مجلس الدولة في جنيف ساوموا بسفراء ووزراء” على حد قوله.

وحول تشكيل الحكومة الجديدة قال: “لو يأخذ برأي الدبيبة لا ينتظر اعتماد البرلمان، فعقيلة صالح خاسر أمام الحكومة هل سيعتمدها؟!، الشعب الحي موجود لكن تم تخديره واشتغلوا عليه حتى يكرهونهم في فبراير، موضوع ان تبقى روح الثورة موجودة لدى شباب ليبيا ومحاربة الفساد ضروري لأنه الضمان الوحيد لكيلا يغلبنا الفاسدين”.