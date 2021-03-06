ثابت: علينا منح الثقة لـ”حكومة الوحدة الوطنية” في مدينة سرت

دعا عضو مجلس النواب، عبد المطلب ثابت، زملاءه النواب؛ إلى المشاركة في جلسة سرت الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وطالب “ثابت”، في تدوينة عبر صفحته على الفيسبوك النواب بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في المُشاركة بالجلسة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد؛ من أجل إنهاء حالة الانقسام.

وأشار النائب إلى أن الليبيين يتطلعون إلى سعي السلطة التنفيذية الجديدة لحلّ المشكلات التي يُعاني منها الوطن والمواطن، وتوفير مُتطلّبات الحياة كافة، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة والعمل على المُصالحة الوطنية.