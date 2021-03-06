أبو بكر بعيرة: جلسة مجلس النواب في سرت ستقتصر على منح الثقة للحكومة فقط

صرح عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة بأن هناك العديد من الأطراف تعمل على عرقلة حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار بعيرة في مداخلة عبر قناة “العربية الحدث”، رصدتها “الساعة 24″، إلى أن هذه الأطراف بعضها داخلية وأخرى خارجية، وأن أهدافها في جانب منها شخصية وفي الجانب الآخر إقليمية.

وقال النائب: “مصلحة الليبيين في الاجتماع لكن لا يزال الشك يلف اجتماع النواب في سرت بعد غد الاثنين، لأن النواب لا زالوا منقسمين”.

وأضاف بعيرة: “تمرير الحكومة هذا الأسبوع أمر تحفه الشكوك”، مشددا على ضرورة اقتصار جلسة النواب في سرت على منح الثقة للحكومة فقط.

وأوضح أن المجلس أمامه عدة إشكاليات من بينها تغيير رئاسة البرلمان المستمرة منذ 6 سنوات دون التداول السلمي للسلطة،

وأكد بعيرة في ختام تصريحاته: “يجب أن تمنح الحكومة الثقة أولا ثم نعود إلى القضايا الأخرى، من تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وانتخاب الرئاسة”.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سلم تشكيلة حكومته إلى رئاسة مجلس النواب، بعد موافقة لجنة 5+5 على تأمين مدينة سرت لاحتضان جلسة منح الثقة المرتقبة.