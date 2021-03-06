ألمانيا وفرنسا: لا غنى عن إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

شدد وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لودريان على أنه «لا غنى عن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر لإحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا».

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها اليوم السبت، أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، حيث تطرقا إلى الحديث عن الأوضاع الليبية وضرورة إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر.

وفازت قائمة “محمد المنفي” برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة “عقيلة صالح”.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام وبالتحديد في 24 ديسمبر 2021.