وصول رئيس ديوان «النواب» لمطار القرضابية بسرت

أعلنت بلدية سرت، اليوم الأحد، عن وصول رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل والوفد المرافق له، إلى مطار القرضابية الدولي على متن أول رحلة طيران مدنية إلى المطار، بعد توقف دام سنوات.

وذكرت بلدية سرت، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنه شارك فى استقبال الفضيل والوفد المرافق له، رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، والناطق الرسمى باسم مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، ورؤوساء اللجان المشكلة بالاستقبال والإعلام ببلدية سرت.

وتستعد مدينة سرت لاستقبال أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد دبيبة) والوفود المرافقة لهما لاحتضان جلسة مجلس النواب المقررة، الإثنين، لمنح الثقة للحكومة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن عدد وزارات الجديدة تبلغ 27 وزارة ممثلة من كل ليبيا حسب 13 دائرة انتخابية، وأنه تم تصنيف الوزارات إلى ثلاث فئات هي: سبع وزارات سيادية، و14 خدمية، وست وزارات إنسانية.