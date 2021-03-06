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لجنة حملة التطعيم ضد كورونا تبحث آخر المستجدات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت قاعة الاجتماعات في فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة بمدينة طرابلس، اجتماعاً -السبت- للجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لمناقشة آخر المستجدات في خطة العمل لتنفيذ حملة التطعيم.

التأم الاجتماع الموسع بحضور مندوبي عن مكاتب المنظمات الدولية الثلاثة: مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا – مكتب منظمة اليونيسيف بليبيا – مكتب منظمة الدولية للهجرة بليبيا .

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في الفاتح من شهر مارس الجاري عن انطلاق منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا ، منوهاً إلى أن التطعيمات ستقدم لجميع المواطنين الليبيين والمقيمين فوق 18 عاماً حالياً فيما تستهدف الحملة كمرحلة أولى الأطقم الصحية ، كبار السن ، الأمراض المزمنة، أما غير المستهدفين في هذه المرحلة فهم الأطفال و الرضع والحوامل و المرضعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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