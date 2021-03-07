الدبيبة يزور أبو قرين على أمل فتح الطريق الساحلي قبل جلسة النواب

ليبيا- زار رئيس الوزراء المسمى عبد الحميد الدبيبة مساء السبت منطقة أبو قرين للتباحث مع المسلحين هناك بشأن إعادة فتح الطريق الساحلي المغلق منذ فترة طويلة.

ووفقا لما ورد في هذه الوسائل وتابعته صحيفة المرصد اتفق الدبيبة مع غرفة عمليات سرت الجفرة على فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها منتظرا فتحه من الطرف الآخر ممثلًا في القوات المسلحة التي لا تمانع هي الأخرى من فتحرالطريق بضمانات أمنية مع لجنة 5+5.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة من الزيارة فقد التقى الدبيبة مع عدد من أمراء غرفة ” بركان الغضب ” وبعض أمراء المحاور وظهر وهو يخوض معهم جدال حول الموضوع .

هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد قال في تدوينة سابقة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” يكفي عبثا فالمواطن هو من يتحمل عناء ومشقة السفر وخطر الطرق ستفتح الطريق وتعود كما كانت وأفضل مبينا أن هذا الأمر من أولويات الحكومة القادمة ” .

هذا ولم تسفر هذه الجهود حتى وقت مبكر من صباح الأحد عن نتيجة بشأن فتح الطريق على أمل أن تتحقق هذه المهمة بحلول الصباح أو الظهر قبل موعد جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم الإثنين لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة فيما تطالب غرفة ” بركان الغضب ” بعشرات الملايين نظير ماقالت انها مستحقات مالية متأخرة لمقاتليها وعلاج وإعاشة وما إلى ذلك .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية