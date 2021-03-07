“مركز الرقابة” يخالف مخبزاً في “سوق الجمعة” مخالفاً لمعايير النظافة

نفذ مفتشو الرقابة على الأغذية و الأدوية في “سوق الجمعة” بالعاصمة طرابلس برفقة الحرس البلدي جولة تفتيشية استهدفت مخابز عدة داخل نطاق بلدية سوق الجمعة.

ورصد المفتشون مخالفات عدة لمخبز “بدون اسم” يقع في طريق “عرادة”، منها أن النظافة العامة سيئة – السير متهالك – الغربال غير موجود – الغرفة الخاصة في بتخمير الخبز في حالة سيئة وتحتاج إلى صيانة عاجلة- عدم وجود مياه تحلية.

وذكرت المنصة الإعلامية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في منشور لها بالخصوص أنه تمت مخالفة صاحب المخبز وإعطائه إنذار بالقفل خلال “24” ساعة.

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