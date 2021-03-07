لجنة ضم المقاتلين تبحث “سلبيات تواجه سير العمل “

شهد المعهد العالي للضباط -السبت- عـقـد اجتماع موسع لرئـيس لـجـنة ضـم الـمقاتـليـن عـمـيد “عبد الناصر الطيف” مع مديـر الـمعـهد والأعـضاء والـمـعلـمـين بحـضـور أعـضـاء لـجـنة ضـم الـمقـاتـلـيـن.

وناقش المجتمعون سـيـر الـعمـل داخل ـالـمـعـهد ، فيما نـبـه رئـيس لـجـنة ضـم الـمقاتـلـين عـلـى بـعـض الـسلبـيـات الـتـى حـصـلـت، مؤكداً على ضرورة الـتحـلـي بـالـضـبط والـربـط وتـنـفـيذ تـعلـيمـات وزيـر الداخلية فتحي باشاغا، بـتطـبـيق الـقانـون.

وقرر المجتمعون في ختام اللقاء عـودة المـتدربـيـن يـوم الـثـلاثـاء المقبل وذلك مـن أجـل الاسـتـمـرار فـي الـتدريـب والـعديـد مـن الـنقـاط الـتـي سـوف تـعرض عـلـى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

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