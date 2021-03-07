طرابلس.. القبض على “عصابة” سرقة محلات في الطريق الساحلي

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنه مـن خـلال الـعـمل الأمـني للـدوريـات الأمـنيـة الـتابـعة لـفـرع إدارة إنـفـاذ الـقانـون طـرابـلـس التابعة للإدارة الـعامـة للـعمـلـيات الأمـنـية، نفذت العناصر الأمنية عمليات عدة لضبط الخارجين عن القانون.

وأضافت المنصة الإعلامية للوزارة أن الـدوريـات تمكنت مـن إلقاء القبض على “7” أشـخـاص قاموا بسـرقـة محـال تجاريـة بتقع على الـطريـق الـساحـلـي وقد تم ضـبطـهم عـلى مـتـن إحدى الحافلات، وتم اتخاذ كافة الإجـراءات الـقانـونـية حـيالـهم وإحـالتـهـم إلـى مـديـريـة أمـن تـاجـوراء.

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