إتمام رصف جزء من “الدائري الثاني” في بنغازي

أفادت بلدية بنغازي أنها انتهت من أعمال صيانة وإعادة رصف الطريق الدائري الثاني من تقاطع شارع جمال عبدالناصر “مُفترق مُستشفى الأطفال” وحتى مركز شرطة الفويهات بطول “750” متر وعرض بلغ “15” متراً بتنفيذ شركة “رؤية الأمل” للمقاولات وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وأشار المكتب الإعلامي للبلدية إلى أن هذا المشروع من ضمن أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي، الذي يشمل العديد من أعمال رصف الشوارع والطرق الرابطة بين الأحياء وتركيب أعمدة الإنارة وصيانة الأرصفة وغير ذلك من أعمال .

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