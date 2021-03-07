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إتمام رصف جزء من “الدائري الثاني” في بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت بلدية بنغازي أنها انتهت من أعمال صيانة وإعادة رصف الطريق الدائري الثاني من تقاطع شارع جمال عبدالناصر “مُفترق مُستشفى الأطفال” وحتى مركز شرطة الفويهات بطول “750” متر وعرض بلغ “15” متراً بتنفيذ شركة “رؤية الأمل” للمقاولات وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وأشار المكتب الإعلامي للبلدية إلى أن هذا المشروع من ضمن أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي، الذي يشمل العديد من أعمال رصف الشوارع والطرق الرابطة بين الأحياء وتركيب أعمدة الإنارة وصيانة الأرصفة وغير ذلك من أعمال .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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