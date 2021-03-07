جامعة أجدابيا تنظم ندوة بعنوان .. استدامة الموارد المائية مسؤولية اجتماعية

بمناسبة اليوم العربي للمياه والذي يصادف (3) الثالث من مارس في كل عام أقيم صباح يوم الأربعاء بمدرج كلية العلوم جامعة أجدابيا ندوة استعراضية بعنوان: (استدامة الموارد المائية مسؤولية اجتماعية).

جاءت الندوة بتنظيم مشترك بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وجامعة أجدابيا.

هذا وقد صرح عميد كلية العلوم خليفة العليوي بالخصوص أن مشاركة الجامعة في مثل هذه الندوات تدعم ثقافة علاقتها والمجتمع من خلال التطرق لمثل هذه الأمور التي تمس جانبا حيويا له أهميته العامة لليبيا والخاصة لمدينة أجدابيا.

وأضاف العليوي أن الورقات البحثية التي نوقشت خلال الندوة العلمية منها ما تطرق الى تسليط الضوء على أهم مصادر التلوث المحتملة للوصول لخزانات النهر المفتوحة ومنها ما تحدث عن جودة مياه مشروع النهر الصناعي وأخرى تطرقت إلى تأثير مياه النهر على منسوب المياه الجوفية بمدينة أجدابيا.

وتابع العليوي بعد انتهاء المناقشات كانت هناك العديد من التوصيات العلمية التي تساهم في الترشيد حول المحافظة على هذا المخزون الحيوي والمهم بالترشيد والاستهلاك.

يشار الي أنه في ختام الندوة كرمت جامعة أجدابيا جميع الأطراف المعنية المشاركة في فعالياتها.