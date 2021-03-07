«مكافحة الأمراض» في سبها: 63 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة

أكد فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها أن المركز استلم 103 عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد أمس السبت، جاءت نتيجة 40 منها سلبية، و63 إيجابية، منها 54 جديدة، و9 حالات مخالطة، فيما بلغت الوفيات أربع حالات.

وأوضح المركز أن حالآت شفاء وصلت إلى 38 حالة، مشيرا إلى أن الحالات الإيجابية توزعت جغرافيا إلى 36 لسبها، و15 للجفرة، و7 للغريفة، و4 لسمنو، وحالة للزيغن.

ولم يعلن المركز الرئيسي لمكافحة الأمراض أمس عن إجمالي عدد حالات الإصابات نتيجة إجراء أعمال صيانة دورية أسبوعية للمختبرات، فيما يترقب أن يصدر اليوم الأحد إعلانا عن الوضع الوبائي.

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