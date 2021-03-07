أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ضبط سـبعة أشخاص سرقوا محلات تجارية بالطريق الساحلي.

وأوضحت الوزارة في منشور بصفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن دوريات العـمل الأمني التابعة لفرع إدارة إنـفـاذ الـقانون طرابلس بـالإدارة الـعامـة للعمليات الأمنـية ضبطت المتهمين السبعة على متن «حـافـلـة». ونوهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتـهـم إلى مديرية أمن تاجوراء.

من جهة أخرى، ضبطت دورية بقسم التحري العام في مديرية أمن طرابلس أحد المجرمين المطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية في منطقة غوط الشعال. وصدر بحق المتهم أوامر قبض من النيابة العامة لارتكابه جرائم عدة منها «القتل والسطو المسلح والخطف وحجر حريات والابتزاز وتخريب ممتلكات والنصب»، حسب بيان وزارة

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