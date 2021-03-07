الاعلان عن موعد اول ايام رمضان فلكيا في ليبيا 2021

أظهرت دراسة أجراها طقس العرب حول إمكانية رؤية هلال شهر رمضان 2021-1442​ بعد مغيب شمس يوم الأحد 11 أبريل 2021م أن رؤية هلال شهر رمضان 2021-1442​ مستحيلة بالعين المجردة والتسلكوب، نظراً لغروب القمر قبل الشمس في كافة الدول العربية، أضافة لعدم تولد الهلال أو حدوث الإقتران.

وبحسب الحسابات الفلكية فإن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الإثنين 12 إبريل/نيسان 2021 الساعة 02:31 بالتوقيت العالمي، وعليه سيكون يوم الاثنين 12 أبريل 2021م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء 13 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2021 في كافة الدول العربية، و تالياً تفاصيل وظروف تحري هلال ايام رمضان 2021م في كل بلد.

تحري هلال رمضان يوم الأحد 11 أبريل 2021م في ليبيا

وبحسب دراسة طقس العرب فإن موعد غروب الشمس ليلة تحري هلال رمضان 2021م في طرابلس: الساعة 7:35 .

موعد غروب القمر ليلة تحري هلال رمضان 2021م في طرابلس: الساعة 7:06.

بالتالي سيغرب القمر قبل مغيب الشمس، وبالتالي تكون رؤية هلال رمضان 2020 بعد مغيب شمس يوم الأحد مستحيلة.

وعليه سيكون يوم الاثنين 12 أبريل 2021م هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء 13 أبريل هو بداية أول أيام شهر رمضان 2021 في ليبيا.

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