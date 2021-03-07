النائب زايد هدية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت

بحث عضو مجلس النواب عن دائرة سرت النائب زايد هدية مع رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق وبحضور أعيان ومشائخ المكونات الاجتماعية لقبائل سرت عدداً من الموضوعات التي تتعلق بوضع برنامج منظم يليق بمدينة سرت لاستقبال حدث مهم وهو جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية من شأنها تكليف المشائخ والأعيان باستقبال ضيوف سرت اعضاء مجلس النواب لدى وصولهم سواء كان بمطار القرضابية الدولي او مجمع قاعات واقادوقو بسرت، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة باختصاصات المجلس الاجتماعي لقبائل سرت والمعوقات التي تواجههم.