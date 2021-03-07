أكثر من 40 خريج قانون يؤدون امتحانات قبول بحضور النقيب العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدى أمس السبت 43 خريج قانون امتحانات شفوية وتحريرية بكلية القانون في طبرق بحضور النقيب العام للمحاميين في ليبيا عبد الرؤوف قمبيج .

وقال رئيس لجنة قبول المحاميين المحامي عبدالباسط المبري إن الامتحانات شفوية وتحريرية جرت لعدد 43 خريج قانون من طبرق ودرنة والبيضاء بحضور النقيب العام والوكيل.

المبري أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن العدد المستهدف على مستوى ليبيا 1160 محامي، وستكون لدينا امتحانات أخرى مماثلة في مدن في ليبيا في الشرق، وفي الغرب.

وذكر أنه بعد هذا الامتحان سيدخل الناجحون إلى لجنة القبول ومن ثم الدخول في دورة فرز .

وأشار إلى أن نقابة محاميين طبرق وبدعم من البلدية كان لها الفضل في المحافظة على وحدة النقابة على مستوى ليبيا .