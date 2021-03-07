«المرعاش»: السراج يراهن حالياً على فشل الحكومة الجديدة في الحصول على ثقة البرلمان

أكد كامل المرعاش، المحلل السياسي، أن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، يراهن الآن على أمر واحد، وهو فشل الحكومة الجديدة في الحصول على ثقة البرلمان.

وقال المرعاش في تصريحات صحفية، تعليقا على لقاء وزير خارجية الوفاق محمد سيالة نظيرة المصري وهدف السراج من هذه اللقاءات: “السراج كان صامتاً حتى عقد اجتماعات جنيف ومستمر في صراعه مع فتحي باشاغا في ذلك الوقت لأنه كان يتوقع نجاح قائمته بالتالي قام بفعل المستحيل لمنع نجاح هذا الثنائي الذي يعتبره غريمه الأول”، حسبما ذكرت «الحدث الليبي».

وأضاف “الصورة الآن اختلفت خاصة عقب ظهور النتيجة في جنيف والتي لم تكن متوقعة بالتالي السراج يراهن حالياً على أمر واحد وهو فشل الحكومة في الحصول على الثقة من البرلمان”.

وتابع “لدى السراج العديد من النقاط التي يمكن أن تؤيد هذا الرهان الذي وضعه بالتالي متحفظ ولم يتكلم ويعلق إلا مؤخرا عندما شعر أن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديد بات يتواصل مع الوزارات والمؤسسات لأنه شعر حينها بالخطر وأصدر البيان الذي يمنع المؤسسات والوزارات من التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي والحكومة الجديد”.