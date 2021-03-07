أبو بكر سعيد: قررت منح الثقة للحكومة الجديدة بشروط

قال قال عضو مجلس النواب المقاطع، أبو بكر سعيد، إنه قرر منح الحكومة الجديدة الثقة في حال التزامها بالشروط التي وردت بخارطة الطريق.

وأضاف عضو مجلس النواب المقاطع، عبر حسابه على فيسبوك، أن أهم الشروط الواجب التزام الحكومة الجديدة بها هي العمل على توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 م.

وتابع أنه سيمنح الحكومة الجديدة الثقة رغم يقينه أنهاولا تمثل أغلب شرائح المجتمع وغير متوازنة وبعيدة كل البعد عن حكومة الكفاءات باستثناء عدد قليل منها.

ورأى أن قرار منح الثقة للحكومة الجديدة يعد من أصعب القرارات، قائلا: «بين رفض حكومة انتظرنا ولادتها منذ فترة لتوحيد مؤسسات الدولة، لأسباب رأيناها جوهرية خاصة وأنها حكومة موسعة غير متوازنة لم يراعى فيها شروط الكفاءة والخبرة والأمانة في عددًا من أعضائها».

واختتم أنه أيضا بين منح الثقة للحكومة دون النظر في العواقب والتبعات، نصحنا بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تلم شمل الوطن وتوحد المؤسسات وتصل بنا للانتخابات في ديسمبر القادم لكنهم رفضوا.