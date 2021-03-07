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«الدرقاش»: صبيان «صوان» يشوهون مرشحي الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أنه ليس مؤيدا للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه لا ينتظر منها الكثير من الخير.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أنا لستُ مؤيداً لحكومة الدبيبة ولا أنتظر منها خيرا كثيرا، فهي نتاج حوارات خائبة أساسها خاطئ ونتائجها خاطئة سواء ما حدث في الصخيرات قبل ست سنوات أو ما حدث في جنيف قبل أشهر”.

وأضاف “لكن ما يضحكش عليَّ صبي من صبيان صوان يبعث له صورة من مراسلة تثبت أن خالد مازن كان ضابطاً في الأمن الداخلي لنظام القذافي بينما أنا أعرف أنه كان وكيلاً للداخلية مع باشاغا”.

وتابع “لماذا لم يعترضوا علي مازن حين كان مع باشاغا؟، يعني خالد مازن زلم لما يحطه الدبيبة وزير وماهوش زلم لما أيكون وكيل مع باشاغا. لا والبعض يحسبها وطنية اللي ايديروا فيها صبيان صوان”.

واستطرد “الازلام دخلوا حكومات فبراير منذ حكومة الصخيرات وقاعدين لاعبين تسعة في كل المناصب من يوم الفرقاطة وحتى الان. يعني حلال على باشاغا وحرام علي الدبيبة”.

واستكمل “هذا دراسكم يا زينين الدراس. أما نحن فهي قسمة لم نحضرها ولم نرضى عنها لكنها واقع سنتعامل معه كما تعاملنا مع حكومة الصخيرات من قبل”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت عندما وصفتهم بصبيان صوان انت رفعت من قدرهم حيث لا تدري وهكذا تكون قد وضعتهم في مصاف البشر كان الأنسب بهم هو ان تقول عنهم اجريوات صوان لأن هذا هو الوصف الدقيق الذي خانتك الذاكره ان تذكره

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  • كل ما في بطون الكتب والصحف القديمه نجده يدين حزب الشيطان ويبين علاقته بالماسونيه وتشابه واضح في الغايات والاهداف بين الماسونيه وحزب الشيطان الذين يسمون ظلما بأخوان المسلمين فمن المعلوم أن ماركيز لويس أنطوان مالكوري، مدير شركة قناة السويس، هو الذي دعم حسن البنا بخمسمائة جنيه (للقياس، كان مرتب المعلم حديث التخرج بديبلوم المعلمين حينها يصل إلى أربعة جنيهات شهرياً)، علماً أنه بخلاف الشائع لم يكن المبلغ من شركة قناة السويس، وإنما كُتب على الإيصال الصادر باللغة الفرنسية “من فاعل خير”.أما الماركيز المذكور، فيكفي القول إنه كان زعيماً لجماعة ماسونية متطرفة في فرنسا، وقد وصفته اللطائف المصورة في حينها بأنه من أتباع ديانة الشيطان.ولو أننا سحبنا عقارب الساعة إلى الوراء قليلاً، لوجدنا حسن البنا يشرب من مستنقع الماسونية الآسن أباً عن كابر؛ إذ كان والده من الذين تتلمذوا على المدرسة الفكرية لجمال الدين الأفغاني؛ أحد أهم الزعماء الماسون في تاريخ الشرق الأوسط قاطبة، ومؤسس أحد أهم المحافل في تاريخ مصر. ويأتي تاريخ الجماعة مؤكداً ومُعزِّزاً لتلك الإتهامات، غير عابئ بها، فقد ذكر الدكتور ثروت الخرباوي في مقابلة مع الصحافي محمد الباز في برنامج “90 دقيقة” في تموز (يوليو) 2019 بأن مؤسس الجماعة، حسن البنا، قد التقى بمُنظّر عبادة الشيطان الأهم، أليستر كاولي، عندما كان الأخير طالبا في تجهيزية دار العلوم بالقاهرة، وجرى اللقاء بينهما في دار الكتب. وقد نقل هذه الحادثة أيضاً عبد الرحمن السندي، رئيس الجهاز الخاص للإخوان في مذكراته.أما حسن الهضيبي، المرشد الثاني للجماعة، فقد كان ماسونياً معروفاً، بل وكان اختياره مُرشداً عاماً مفاجأة لبعض السذّج من الإخوان الذين لم يكونوا يدركون خفايا الأمور، وحقيقة التنظيم الذي انتموا إليه عن عاطفة دينية جياشة، ولكنها تفتقد التعقل والتدبر. وجدير بالإهتمام الإرتباط الوثيق لأهم مُنظّري حركة “الإخوان المسلمين”، سيد قطب، والذي نشر مقالة بعنوان “لماذا صرتُ ماسونيا” في صحيفة التاج المصري، لسان حال المحفل الماسوني المصري، بتاريخ 23 نيسان (إبريل) 1943.تضمنت المقالة خطاباً عاطفياً ممجوجاً لتبرير أسباب انضمامه إلى المحفل، ودعوة مُبطَّنة بالطبع للقراء أن ينضموا بدورهم بعد أن شرح لهم سيد قطب “محاسن” الماسونية في نظره.

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