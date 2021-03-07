«الدرقاش»: صبيان «صوان» يشوهون مرشحي الحكومة الجديدة

أكد مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أنه ليس مؤيدا للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه لا ينتظر منها الكثير من الخير.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أنا لستُ مؤيداً لحكومة الدبيبة ولا أنتظر منها خيرا كثيرا، فهي نتاج حوارات خائبة أساسها خاطئ ونتائجها خاطئة سواء ما حدث في الصخيرات قبل ست سنوات أو ما حدث في جنيف قبل أشهر”.

وأضاف “لكن ما يضحكش عليَّ صبي من صبيان صوان يبعث له صورة من مراسلة تثبت أن خالد مازن كان ضابطاً في الأمن الداخلي لنظام القذافي بينما أنا أعرف أنه كان وكيلاً للداخلية مع باشاغا”.

وتابع “لماذا لم يعترضوا علي مازن حين كان مع باشاغا؟، يعني خالد مازن زلم لما يحطه الدبيبة وزير وماهوش زلم لما أيكون وكيل مع باشاغا. لا والبعض يحسبها وطنية اللي ايديروا فيها صبيان صوان”.

واستطرد “الازلام دخلوا حكومات فبراير منذ حكومة الصخيرات وقاعدين لاعبين تسعة في كل المناصب من يوم الفرقاطة وحتى الان. يعني حلال على باشاغا وحرام علي الدبيبة”.

واستكمل “هذا دراسكم يا زينين الدراس. أما نحن فهي قسمة لم نحضرها ولم نرضى عنها لكنها واقع سنتعامل معه كما تعاملنا مع حكومة الصخيرات من قبل”.