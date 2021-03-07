انفراج أزمة الوقود في إجدابيا

أعلنت بلدية إجدابيا، عن انفراج أزمة الوقود بالمدينة، وذلك بعدما أجرى عميد البلدية إمبارك المنفي العديد من الاتصالات يومي الجمعة والسبت، بمسؤولي الشركات النفطية وأغلب الجهات ذات العلاقة بخصوص مادة الوقود الذي تشهد شحا في المدينة هذه الأيام.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، تم البدء فعليا في التعبئة من مستودع رأس المنقار، موضحا أن البنزين يأتي الآن للمدينة بشكل انسيابي ومتوفر في بعض المحطات .

وأوضح المنفي أن سبب النقص هو تأخر الباخرة التي تقوم بالتزويد بالوقود، ومن يوم غداً، ستتوفر في كل المحطات بالمدينة وستنفرج أزمة الوقود .

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