وفد مالطي يزور مطار امعيتيقية للتنسيق لعودة الرحلات بين البلدين

زار وفد من الطيران المدني المالطي مطار معيتيقة الدولي للتنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.

وبين المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات أن الوفد عقد اجتماعا مع بعض مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة والمطار ومدير مكتب أمن الطيران المكلف بمصلحة الطيران المدني ومندوبين عن بعض الجهات الأمنية العاملة بالمطار لمناقشة الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بالمطار عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية ومدى التقيد بتطبيق المعايير الدولية الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين دولة ليبيا والجمهورية المالطية.

وتألف الوفد المالطي من مدير أمن الطيران المدني بمالطا ومساعده واللذان قاما بزيارة تدقيقية داخل مطار معيتيقة للتأكد من استيفاء بعض الملاحظات التي وردت في تقرير الزيارة السابقة.

وكان في استقبال الوفد مساعد رئيس مصلحة المطارات م. محمد فساطوي ومدير عام مطار معيتيقة الدولي المكلف عبدالمنعم القمودي