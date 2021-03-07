ليبيا الان

«القويري»: «ريحونا من قصة نبش المقابر وخلوها لعمال البلدية ينظفوها»

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية بالعمل على حل أزمة نبش المقابر بحجة تنظيفها وإسناد تلك المهمة إلى عمال البلدية.

ونشر «القويري»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لأحد الأوكار والتي ظهرت فيها عبارة مكتوبة على جدرانها الحديدية «ممنوع دخول الليبيين».

وعلق على تلك الصورة قائلا: «هذه المناطق والأوكار التي تبيع المخدرات وتتاجر في الدعارة والهجرة غير الشرعية والأعضاء البشرية تحتاج مداهمة وتنظيف». 

واختتم  رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، قائلا: «ريحونا من قصة نبش المقابر وخلوها لعمال البلدية ينظفوها ويكرسونها».

 

الوسوم

المقابر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ماهو يامتخلف هذوما ينظفو في السحر
    غير انت مش عارف كيف تقول المهم والباين انك مع حو الصوفيه والشعوذة الي مايجي وراهم الا كل بلي خليهم ينظفو ويطلعو العفن الناس مضرره
    وانت يا متخلف مفروض تفهم شن يديرو التريس بدل ما تكتب عالنت وتقطف

    رد