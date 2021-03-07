«القويري»: «ريحونا من قصة نبش المقابر وخلوها لعمال البلدية ينظفوها»

طالب عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية بالعمل على حل أزمة نبش المقابر بحجة تنظيفها وإسناد تلك المهمة إلى عمال البلدية.

ونشر «القويري»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لأحد الأوكار والتي ظهرت فيها عبارة مكتوبة على جدرانها الحديدية «ممنوع دخول الليبيين».

وعلق على تلك الصورة قائلا: «هذه المناطق والأوكار التي تبيع المخدرات وتتاجر في الدعارة والهجرة غير الشرعية والأعضاء البشرية تحتاج مداهمة وتنظيف».

واختتم رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، قائلا: «ريحونا من قصة نبش المقابر وخلوها لعمال البلدية ينظفوها ويكرسونها».